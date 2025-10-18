Luxemburg: Einbrecher unter Einsatz von Hubschrauber mit Wärmebildkamera geschnappt

WEIMERSKIRCH. Am 17.10.2025 wurde der Polizei gegen 20.30 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Weimerskirch gemeldet. Der Hausbesitzer erhielt einen Einbruchsalarm auf sein Mobiltelefon und konnte die Täter im Inneren über die Überwachungskameras beobachten.

Als sämtliche Streifen vor Ort eintrafen, hatten die Tatverdächtigen das Haus bereits verlassen. Infolge einer schnell eingeleiteten Fahndung konnten zwei verdächtige Personen in der rue de Kirchberg gesichtet werden, welche daraufhin die Flucht ergriffen. Die Verfolgung wurde von sämtlichen Beamten zu Fuß und unter Einsatz eines Polizeihundes aufgenommen. Der Polizeihubschrauber, der die Umgebung überflog, konnte mithilfe seiner Wärmebildkamera die Tatverdächtigen lokalisieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Tatverdächtigen festgenommen. Sie wurden am Morgen des 18.10.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)