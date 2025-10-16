Baumholder: Pritschenwagen reißt mit Kran Telefonleitung ab – Polizei sucht flüchtigen Fahrer

BAUMHOLDER – Am 16.10.2025, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich in der Berschweilerstraße in Baumholder in Fahrtrichtung Stadtmitte ein Sachschaden, verursacht durch einen weißen Pritschenwagen.

Bei dem Fahrzeug war der Kran während der Fahrt ausgefahren, was zur Abreißung einer über die Straße führenden Telefonleitung führte.

Fahrerflucht nach Unfall – Zeugen gesucht

Der Fahrer des Pritschenwagens entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Aufgrund der fehlenden Angaben zum Verursacher bittet die Polizei dringend um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall oder den weißen Pritschenwagen in der Berschweilerstraße beobachtet haben.