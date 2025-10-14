Neue Spielsachen für die Kitas in Kell am See und Trassem

Fotos: Westenergie AG / Leonie Fürmeyer

KELL AM SEE/TRASSEM – Die Kinder der katholischen Kindertagesstätte St. Erasmus in Trassem und der katholischen Kindertagesstätte St. Michael in Kell am See haben ein unerwartetes Geschenk von der Westenergie erhalten.

Der Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter stellte den Kitas kostenfrei jeweils einen sogenannten Westenergie Mitmachbeutel zur Verfügung. Der Beutel beinhaltet Spielsachen und Materialien zur Bewegungsförderung für Kinder von drei bis zehn Jahren. Bei der Übergabe waren Bürgermeister Jürgen Dixius, Beigeordnete von Kell am See Tamara Knippel, Ortsbürgermeister von Trassem Udo Hölzemer sowie Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem vor Ort.

Bürgermeister Jürgen Dixius betonte: „Bewegung spielt eine entscheidende Rolle für eine gesunde Kindheit. Sie stärkt den Körper, fördert die kognitive Entwicklung und unterstützt das soziale Miteinander.“ Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Bewegungsspiele verbinden Spaß mit wertvollen Lernmomenten. Mit unserem Engagement möchten wir genau solche positiven Impulse in den Gemeinden fördern.“

Die bunten Mitmachbeutel sind mit unterschiedlichen Materialien ausgestattet, von Springseilen über Softbälle bis hin zu Koordinationsspielen. Sie fördern die motorischen Fähigkeiten, die Teamarbeit und die Kreativität der Kinder. Gleichzeitig bieten sie den Erzieherinnen und Erziehern neue Möglichkeiten, Bewegung und Spiel abwechslungsreich in den Kita-Alltag zu integrieren.

(v. l.) Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem, Beigeordnete von Kell am See Tamara Knippel, stellvertretende Kitaleiterin Ute Köhl, Erzieherin Daniela Friedrich, Erzieherin Lena-Marie Mayer sowie Bürgermeister Jürgen Dixius freuen sich gemeinsam über den neuen Westenergie-Mitmachbeutel in der Kindertagesstätte St. Michael in Kell am See. (Foto: Westenergie AG / Leonie Fürmeyer)
Gemeinsam bei der Übergabe des Westenergie Mitmachbeutels in Trassem (v. l.): Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem, stellvertretende Kitaleiterin Anna Schu, Ortsbürgermeister Udo Hölzemer sowie Bürgermeister Jürgen Dixius. (Foto: Westenergie AG / Leonie Fürmeyer)
