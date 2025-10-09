Trier: Busumleitungen wegen Sperrung der Karl-Marx-Straße – Baukran wird aufgestellt

TRIER. Für die Aufstellung eines Baukrans wird die Karl-Marx-Straße in Fahrtrichtung Römerbrücke ab Montag, 13. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 17. Oktober 2025, gesperrt. In diesem Zeitraum werden die Stadtbusse der Linien 1, 10, 11 und 81 stadtauswärts wie folgt umgeleitet:

Die Busse der Linien 1, 11 und 81 fahren bis zur Haltstelle Porta Nigra ihre gewohnte Route und werden im Anschluss über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Lindenstraße, Kaiser-Wilhelm-Brücke und Trier-West zur Haltestelle Trierweiler Weg umgeleitet. Aus Euren/Igel kommend fahren die Linien 1 und 11 keine Umleitung.

Die Busse der Linie 10 in Richtung Markusberg fahren wie gewohnt bis zur Haltestelle Südallee/Kaiserstraße die normale Route und weiter eine Umleitung über die Haltestelle Barbaraufer in der Kaiserstraße, B49, Konrad-Adenauer-Brücke, Im Speyer und Eurener Straße zur Haltestelle Römerstraße. In Richtung Innenstadt fährt die Linie 10 auf der gewohnten Route.

Im genannten Zeitraum sind die Haltestellen Treviris, Nikolaus-Koch-Platz, Trier-Galerie, Karl-Marx-Haus, Feldstraße/Mutterhaus und Barbaraufer/Römerbrücke stadtauswärts für die Linien 1, 11, 10 und 81 aufgehoben und an die Haltestelle Treviris in der Moselstraße verlegt. Auf der Umleitungsstrecke zwischen Treviris und Hohensteinstraße werden keine weiteren Haltestellen angefahren.

Bei Fragen zu den Busumleitungen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (Quelle: SWT)