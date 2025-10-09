Vandalismus in Zell: Mehrere Fahrzeuge auf Parkplatz mit Schlüssel beschädigt

Foto: dpa/Symbolbild

ZELL. Im Zeitraum vom Donnerstag, 2.10.2025, gegen 16.00 Uhr, bis Freitag, 3.10.2025, gegen 14.15 Uhr, kam es in Zell im Bereich des Parkplatzes hinter der Verbandsgemeindeverwaltung zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen.

Hierbei beschädigte der Täter vermutlich mit einem Schlüssel die geparkten Fahrzeuge. Zeugen des Vorfalls, sowie weitere geschädigte Personen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen (Telefon: 06542/9867-0, Email: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

