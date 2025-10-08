Rucksack gestohlen: Überfall mit Gewalt und Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale einen gewaltsamen Überfall sowie mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 7.10.2025 wurde der Polizei gegen 19.50 Uhr ein Diebstahl mittels Gewalt in der Rue de Bonnevoie im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Ersten Informationen zufolge wurde ein Mann von mehreren Personen angegriffen und ging daraufhin zu Boden. Dabei wurde ihm der Rucksack entwendet. Das Opfer wurde beim Vorfall leicht verletzt. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Auch am Abend des 7.10.2025 wurde der Polizei ein Fahrzeug in Fridhaff, aufgrund dessen gefährlicher und unsicherer Fahrweise gemeldet. Das Fahrzeug konnte später von einer Polizeistreife in Höhe des Kreisverkehrs Schinker gestoppt werden. Der Alkoholtest bei dem Fahrer verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am gleichen Abend wurde ein alkoholisierter Fahrer eines Elektrorollers in der Rue du Marche in Diekirch gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und Protokoll wurde erstellt.

Ebenfalls am Abend des 7.10.2025 wurde eine Polizeistreife in Höhe der Place du Marché in Remich auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches unweit eines Fussgängerübergangs auf dem Bürgersteig stationierte. Bei der Kontrolle des Fahrers konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)