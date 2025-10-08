Führungswechsel in den Reihen der Feuerwehren der VG Wittlich-Land

WITTLICH. Ende September kam es bei einigen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Wittlich-Land zu personellen Umstrukturierungen. So wurde Dieter Westphal (Feuerwehr Manderscheid) zum stellvertretenden Einheitsführer Absturzsicherung ernannt und vereidigt.

Außerdem wurde Lars Meier (Feuerwehr Großlittgen) nach erfolgreich abgelegter Prüfung am LfBK zum Brandmeister befördert, zum Gruppenführer bestellt sowie zum stellvertretenden Wehrführer ernannt und vereidigt. Aus der Freiwilligen Feuerwehr Wallscheid scheidet Uwe Kröffges nach 23 Jahren in der Wehrführung und somit nach Ablauf der gesetzlichen Frist auf eigenen Wunsch aus. Zu seinem Nachfolger wurde Christoph Steffens ernannt und vereidigt.

Rainer Götten von der Freiwilligen Feuerwehr Heidweiler scheidet nach 31 Jahren in der Wehrführung, ebenfalls nach Ablauf der gesetzlichen 10-Jahres-Frist, auf eigenen Wunsch aus. Bis die erforderlichen Lehrgänge absolviert sind, wurde Marco Schönhofen zunächst kommissarisch zu seinem Nachfolger ernannt. Der stellvertretende Wehrführer Rudolf Schönhofen wurde in seinem Amt für eine weitere Amtszeit ernannt.

Abschließend dankte Bürgermeister Manuel Follmann den neuen Führungskräften für ihre Bereitschaft, ein solches Amt mit der damit verbundenen Verantwortung zu übernehmen, und gratulierte ihnen ganz herzlich. Diesen Glückwünschen schloss sich auch Wehrleiter David Backendorf an. (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)