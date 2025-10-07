Brand in Dreis: Vater und Sohn verletzt – Rauchmelder riss Familie aus dem Schlaf

Es ist nicht einmal 2.00 Uhr morgens, als in einer Doppelhaushälfte in Dreis der Rauchmelder losgeht. Zwei der drei Bewohner kommen in ärztliche Behandlung.

0
Foto: DRK OV Wittlich via Facebook

DREIS. Bei einem Dachstuhlbrand in Dreis (Landkreis Bernkastel-Wittlich) haben zwei Bewohner leichte Verletzungen erlitten. Der Vater und sein erwachsener Sohn werden wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Das Feuer habe einen hohen Schaden angerichtet: Der obere Teil der einen bewohnten Doppelhaushälfte sei komplett abgebrannt. Die Flammen griffen in der Nacht aber auch auf den anderen Teil über, in dem sich der Sprecherin zufolge eine Arztpraxis befindet. Die Feuerwehr war am Morgen noch vor Ort.

Neben den beiden Männern befand sich auch die Ehefrau des Vaters in dem Gebäude. Der Rauchmelder hatte die Familie mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Noch ist demnach unklar, warum das Feuer ausbrach. Die genaue Höhe des Schadens stehe ebenfalls noch nicht fest. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelNGG Trier kritisiert Nullrunden beim Bürgergeld – Höherer Spitzensteuersatz gefordert
Nächster ArtikelLandtagswahl 2026: SPD rutscht in Umfrage auf den dritten Platz ab

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.