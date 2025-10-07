Brand in Dreis: Vater und Sohn verletzt – Rauchmelder riss Familie aus dem Schlaf

Es ist nicht einmal 2.00 Uhr morgens, als in einer Doppelhaushälfte in Dreis der Rauchmelder losgeht. Zwei der drei Bewohner kommen in ärztliche Behandlung.

DREIS. Bei einem Dachstuhlbrand in Dreis (Landkreis Bernkastel-Wittlich) haben zwei Bewohner leichte Verletzungen erlitten. Der Vater und sein erwachsener Sohn werden wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Das Feuer habe einen hohen Schaden angerichtet: Der obere Teil der einen bewohnten Doppelhaushälfte sei komplett abgebrannt. Die Flammen griffen in der Nacht aber auch auf den anderen Teil über, in dem sich der Sprecherin zufolge eine Arztpraxis befindet. Die Feuerwehr war am Morgen noch vor Ort.

Neben den beiden Männern befand sich auch die Ehefrau des Vaters in dem Gebäude. Der Rauchmelder hatte die Familie mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Noch ist demnach unklar, warum das Feuer ausbrach. Die genaue Höhe des Schadens stehe ebenfalls noch nicht fest. (Quelle: dpa)