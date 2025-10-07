Dreis: Großer Feuerwehr-Einsatz in der Nacht – zwei Dachstühle in Flammen

DREIS. Wie die Feuerwehr Verbandsgemeinde Wittlich-Land mitteilt, kam es in der zurückliegenden Nacht zu einem Feuerwehreinsatz in Dreis.

Grund des Einsatzes, der um 1.31 Uhr begann, war ein Dachstuhlbrand in der Straße „In der Füll“. Bei Ankunft der Feuerwehr standen zwei Dachstühle von zwei benachbarten Gebäuden in Vollbrand. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte, eine zweite Drehleiter sowie der Gerätewagen Atemschutz des Landkreises alarmiert.

Da sich keine Menschen mehr in den Gebäuden befanden, konnte die Feuerwehr direkt mit einer massiven Brandbekämpfung an beiden Gebäuden beginnen und musste keine Menschenrettung durchführen. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht und die Einheiten mit Ausnahme der Feuerwehr Dreis befindet sich im Rückbau bzw. sind eingerückt. Die Feuerwehr Dreis verbleibt zur Kontrolle an der Einsatzstelle.

Zwei Menschen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zur Bereitstellung wurden zwei Rettungswagen vom Malteser-Hilfsdienst und DRK Wittlich alarmiert.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehreinsatzzentrale, die Führungsunterstützung und Wehrleitung Wittlich-Land, die Feuerwehren Salmtal, Dreis, Bruch, Altrich, Wittlich und Schweich, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und Notarzt des Rettungsdienstes, die Polizei, der Malteser Hilfsdienst und das DRK Wittlich mit Rettungswagen zur Bereitstellung, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur sowie der Organisatorische Leiter des Landkreises Bernkastel-Wittlich, insgesamt rund 95 Kräfte.