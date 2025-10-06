Kreditkarten weg: Diebstähle aus Fahrzeugen und vollstreckter Haftbefehl in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die vergangenen Stunden mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen sowie die Vollstreckung eines Haftbefehls.

Am Abend des 5.10.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Fahrzeug in der Rue de l’Attert in Böwingen, bei dem ersten Informationen zufolge bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten, das Fahrzeug durchsuchten und Kreditkarten und eine Sonnenbrille entwendeten.

Am gleichen Abend wurde ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Rue d’Epernay im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren verschafften und u.a. einen Garagentüröffner und eine Sonnenbrille entwendet wurden.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Gegen Mittag des 5.10.2025 wurde ein Mann gemeldet, der in einem Gebäudeeingang in der Rue Charles Darwin in Luxembourg-Gasperich schlafen würde. Eine Polizeistreife konnte diesen vor Ort antreffen. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen diesen vorlag. Er wurde daraufhin zum Gefängniszentrum CPU nach Sanem gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)