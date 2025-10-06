Trier: Mit Schlagstock gegen Kiosk-Scheibe geschlagen – Betrunkene randaliert in Treviris-Passage

TRIER. Am Mittag des 3.10.2025 erhielt die Polizei die Mitteilung, dass eine Frau mit einem Tennisschläger gegen die Scheibe eines Kiosks in der Treviris-Passage schlagen würde. Bei Eintreffen der Beamten konnte die Frau sitzend angetroffen werden.

Sie war bereits kurz zuvor im Rahmen eines Einsatzes wegen Streitigkeiten bekannt geworden. Sie zeigte sich alkoholisiert und aufbrausend. Bei der Durchsuchung wurde in einer ihrer Taschen ein Schlagstock gefunden und sichergestellt. Die Frau gab an, mit diesem Schlagstock gegen die Kiosk-Scheibe geschlagen zu haben. Glücklicherweise entstand dabei kein Sachschaden. Die Frau wurde aufgrund ihres Verhaltens zur Verhinderung weiterer Straftaten dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. (Quelle: Polizeidirektion Trier)