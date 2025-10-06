Trier: Unfall am Johanniterufer – rote Ampel überfahren – PKW-Fahrerin ins Krankenhaus

TRIER. Am 5. Oktober 2025 kam es gegen 12.00 Uhr am Johanniterufer in Trier zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine PKW-Fahrerin beabsichtigte an der Ampel in der Dampfschiffstraße nach links auf die B49 abzubiegen.

Ein weiterer PKW-Fahrer überfuhr eine rote Ampel und kollidierte mit der Fahrerseite der abbiegenden Fahrzeugführerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des abbiegenden Fahrzeugs zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer stand unter Schock, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. (Quelle: Polizeidirektion Trier)