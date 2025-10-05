„Haarige Zeiten“ im Moni-Salon: Theaterverein Feyen feiert gelungene Premiere

TRIER-FEYEN. Im fast ausverkauften Saal feierte der Theaterverein Feyen am Wochenende die Premiere seines neuen Stücks „Haarige Zeiten“. Die turbulente Friseurkomödie sorgte für beste Stimmung beim Publikum – es wurde viel gelacht, denn im Moni-Salon ging es ordentlich drunter und drüber.

Nicht nur der Fachkräftemangel macht Inhaberin Moni das Leben schwer – als sich dann auch noch das Finanzamt ankündigt, nimmt das Chaos seinen Lauf. Mit viel Humor, pointierten Dialogen und einem Gespür für Situationskomik brachten die Darstellerinnen und Darsteller die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Schmunzeln und Lachen.

Das liebevoll gestaltete Bühnenbild sowie die durchweg starke schauspielerische Leistung trugen zum Erfolg des Abends bei. Klischees aus dem Friseuralltag wurden charmant aufgegriffen und sorgten für zahlreiche Lacher – kein Auge blieb trocken.

Mit „Haarige Zeiten“ ist dem Theaterverein Feyen erneut ein Publikumsliebling gelungen. Am 10.10. und am 11.10. öffnet Monis Salon zum letzten Mal, es sind noch Karten sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen. (Quelle: Theaterverein Trier Feyen 1921 e.V.)