++ Region: Starker Wind, Schauer, Wolken – So startet die neue Woche ++

Starker Wind, Schauer und Wolken prägen den Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wann sich das Wetter beruhigt und mit welchen Temperaturen zu rechnen ist.

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt auch zum Beginn der neuen Woche wechselhaft. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin frischen Westwind.

Gebietsweise kann es zu starken Böen kommen, im Bergland sind auch stürmische Böen möglich. Bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad bleibt es bewölkt, einzelne Schauer sind immer wieder möglich.

Die neue Woche startet stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise wird leichter Regen oder Sprühregen erwartet. Ab dem Nachmittag lässt der Regen von Westen kommend nach. Bei Temperaturen von zwölf bis 15 Grad wird der Wind etwas schwächer, im Bergland sind jedoch noch starke Böen möglich.

Der Dienstag beginnt erneut stark bewölkt. Mit 16 bis 19 Grad wird es etwas wärmer. Im Tagesverlauf sind zudem Auflockerungen möglich, es soll weitgehend niederschlagsfrei bleiben. (Quelle: dpa)