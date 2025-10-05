Trier: Neues Orga-Team beim Mattheiser Weiher parkrun – Bewegung in Gemeinschaft

TRIER. Seit dem 1. Oktober 2025 wird der Mattheiser Weiher parkrun Trier von einem neuen Organisationsteam geleitet. Nach dem berufsbedingten Wegzug der Initiatoren und bisherigen Standortleitungen Mimi Smith und Finn Butler aus Trier übernehmen nun Patrick Ripp und Verena Bach die Verantwortung für den beliebten wöchentlichen Lauf.

Beide sind seit dem ersten parkrun in Trier im Juli 2023 engagiert dabei und freuen sich darauf, die Veranstaltung in Zukunft weiterzuführen. „Wir lieben die Gemeinschaft, die sich hier rund um den Mattheiser Weiher parkrun gebildet hat, und möchten noch mehr Triererinnen und Trierer sowie Menschen aus der Umgebung dafür begeistern, Teil davon zu werden“, so das neue Team.

Der parkrun am Mattheiser Weiher findet jeden Samstagmorgen um 9 Uhr statt und ist kostenlos, inklusiv und ohne Zeitlimit. Die Strecke ist 5 Kilometer lang und kann laufend, joggend oder gehend absolviert werden. Auch helfende Hände sind jederzeit willkommen. Das Ziel: Bewegung in Gemeinschaft – ganz ohne Leistungsdruck und unabhängig von Fitnesslevel oder Alter.

In Deutschland gibt es derzeit 66 parkrun-Standorte, die alle von Freiwilligen organisiert werden und kostenlos jeden Samstag stattfinden. In den bisher 117 Austragungen am Mattheiser Weiher gaben über 4.300 Zieleinläufe.

Weitere Informationen: www.parkrun.com.de/mattheiserweiher

Kontakt: [email protected] (Quelle: Mattheiser Weiher parkrun)