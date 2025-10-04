++ Wetterwarnung für Trier und die Region – Sturmböen bis zu 85 km/h möglich ++

TRIER. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Wetterwarnung für die Region Trier herausgegeben. Es handelt sich um die Stufe „amtliche Warnung vor markantem Wetter“.

Dies bedeutet, dass die erwartete Wetterentwicklung nicht ungewöhnlich, aber gefährlich ist. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Es wird empfohlen, sich regelmäßig über die Wetterentwicklung zu informieren, vorsichtig zu sein und riskantes Verhalten zu vermeiden.

Für die Stadt Trier warnt der DWD davor, dass es zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr zu Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h und 75 km/h kommen kann. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden.

Es bestehe Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände. Es wird empfohlen, frei stehende Objekte zu sichern (z.B. Leinwände und Möbel), Zelte und Abdeckungen zu befestigen und im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) zu achten. (Quelle: DWD)