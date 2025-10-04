Starke Windböen im Saarland: Einsatzkräfte bei Einheitsfeier stehen bereit

SAARBRÜCKEN. Die aktuellen Wetterprognosen sagen mittlere Niederschlagsmengen und mäßigen bis stark böigen Wind über das Saarland voraus. Für den Veranstaltungsraum anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit gibt es für verschiedene Szenarien ein abgestimmtes Vorgehen zwischen den beteiligten Akteuren, so auch für mögliche Witterungseinflüsse.

Besucherinnen und Besucher werden je nach Lage schnell und gezielt sowohl durch den Veranstalter, aber auch durch die Polizei über Lautsprecherdurchsagen, Anzeigetafeln und soziale Medien informiert. Darüber hinaus sind zahlreiche Einsatzkräfte direkt vor Ort, die im Bedarfsfall Verhaltensanweisungen geben werden. Der Veranstalter sowie die vor Ort anwesenden Einsatzkräfte werden die Bürgerinnen und Bürger über die weitere Lageentwicklung fortlaufend informieren. (Quelle: Landespolizeidirektion Saarland)