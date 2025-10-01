Streit an der Luftdruck-Säule eskaliert: Älterer Mann bedroht

MAINZ – Bei einem Streit zweier Männer an einer Luftdruck-Säule einer Tankstelle in Mainz soll ein 70-Jähriger körperlich angegangen und bedroht worden sein.

Der 70-Jährige sei nach dem Tanken zu der Säule gefahren, teilte die Polizei in Mainz mit. Dort habe ein anderes Auto gestanden, mit dem Fahrer dieses Wagens sei es zum Konflikt gekommen. Vermutlich ging es um den Abstand zwischen den zwei Fahrzeugen.

In einer Mitteilung der Polizei hieß es, die «dicke Luft» zwischen den beiden Männern habe an der Luftsäule zugenommen. Der andere Mann habe den 70-Jährigen nach dessen Aussage gerempelt und ihn gegen dessen Auto gedrückt. Auch soll der andere dem älteren Mann gedroht haben, dass er «lang liegen» werde, wenn er ihm «mal vor die Flinte» laufe.

Polizei: «Besser cool bleiben»

Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Sie hatte außerdem noch einen Rat parat: «Luft ist reichlich vorhanden und es ist besser, cool zu bleiben, als wegen ein paar Zentimetern Abstand in eine Straftat verwickelt zu werden.» Der Fall wurde erst jetzt bekannt, weil der 70-Jährige mit etwas zeitlichem Abstand Anzeigen gegen seinen Kontrahenten erstattete.