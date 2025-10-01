RLP: Frontal-Crash auf der L304 – Zwei Fahrer schwerverletzt

MAXSAIN/SELTERS – Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der L304 zwischen den Ortslagen Freilingen und Maxsain gegen 15.50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Ford Focus geriet im Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Eingeklemmte Fahrer und Vollsperrung

Dort kollidierte der Ford frontal mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 31-jährigen Fahrzeugführers.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer in ihren Pkw eingeklemmt und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Beide Männer erlitten schwere Verletzungen, die jedoch nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlich sind, und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die L304 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten rund vier Stunden lang vollständig gesperrt werden.