Trier: Tarifergebnis da – Mehr Geld in der Leiharbeit in der Region Trier

TRIER – Die IG Metall Trier teilt mit, dass die Entgelte in der Leiharbeit in mehreren Schritten steigen. Die Entgelte erhöhen sich zum 1.1.26 um 2,99%, zum 1.9.26 um 2,5 % und zum 1.4.27 dann um weitere 3,5 %.

Der Stundenlohn in der Entgeltgruppe 1 (EG1) steigt damit von aktuell 14,53 € auf 15,87 € zum 1.4.27. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.9.27. Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Trier, Christian Z. Schmitz, dazu: „Es ist gerade jetzt ein wichtiges Zeichen, dass es auch in schweren Zeiten wieder aufwärts geht.“

Die IG Metall erläutert, dass es in der Leiharbeit auch einen echten Vorteil für Gewerkschaftsmitglieder gäbe. Durch die vereinbarte Tarifdynamik steigt der Mitgliedervorteil ebenfalls. Schmitz führt aus: „Nur Mitglieder der Gewerkschaft erhalten ein höheres Weihnachts- und Urlaubsgeld. Hier darf der Arbeitgeber diese Leistung Nichtmitgliedern nicht schenken, wie er es gerne tut, um die Solidarität und die Organisationskraft zu untergraben. Die Kolleginnen und Kollegen müssen das aber ihrer Leihfirma mitteilen. Wir helfen gerne.“

Nach Angaben der IG Metall profitieren in der Region Trier knapp 2000 Menschen von diesem Tarifabschluss. „Wer als Leiharbeiter in einem tarifgebundenen Betrieb der Metall- und Elektroindustrie arbeitet, profitiert außerdem noch von den zusätzlich erkämpften Leistungen aus diesen Tarifverträgen,“ so Schmitz abschließend.

Die IG Metall weist daraufhin, dass man sich bei Fragen an alle Gewerkschaften im Haus der Gewerkschaften in der Herzogenbuscher Straße in Trier wenden kann.