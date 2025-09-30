Trier: Berufsfeuerwehr rückt zu Kellerbrand in Tarforst aus

Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

TRIER – Wie die Integrierte Leitstelle Trier mitteilt, kommt es in Trier-Tarforst aktuell zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr Trier.

Grund für den Einsatz ist ein gemeldeter Kellerbrand in Trier-Tarforst in der Straße zum Wingertsberg.

Eine Person wurde bei dem Brand verletzt.

An dem Einsatz, der um 18.37 Uhr begann, sind 32 Kräfte Berufsfeuerwehr Trier (Löschzüge Wache 1 und 2), 1 x Löschzug der Feuerwehr Trier-Irsch, und zwei Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier beteiligt.

