++ Aktuell: Spezialkräfte im Einsatz: Razzien in drei Bundesländern, auch in RLP ++

Am Morgen durchsucht die Polizei mehrere Gebäude in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

0
Foto: dpa / Symbolbild

WEIL DER STADT. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei haben am Morgen mehrere Objekte in drei Bundesländern durchsucht. Es seien insgesamt 20 Objekte in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz durchsucht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Dabei seien teilweise auch Spezialeinheiten beteiligt gewesen. Es habe bislang mindestens eine Festnahme gegeben, so der Sprecher. Ein größerer Einsatz fand demnach in Weil der Stadt bei Stuttgart statt.

Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren, das bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg geführt werde, teilten die Ermittler mit. Weitere Details nannte der Sprecher mit Verweis auf den laufenden Einsatz zunächst nicht. Man werde nach Abschluss der Maßnahmen informieren. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelLandkreis Trier-Saarburg Schlusslicht bei Kita-Fachkräften in Rheinland-Pfalz
Nächster ArtikelStand der Energiewende in RLP: Eder berichtet bei Stadtwerke-Kongress

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.