Stand der Energiewende in RLP: Eder berichtet bei Stadtwerke-Kongress

Was kostet künftig Energie? Welcher Energiemix hat Zukunft? Welche Rolle spielen erneuerbare Energien? Der Branchentreff in Mainz soll Antworten liefern.

MAINZ. Über die Energie- und Wärmewende, die Netzstabilität sowie die Energiekosten für Wirtschaft und Bürger wird heute (ab 9 Uhr) beim Kongress des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) diskutiert. Rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern werden bei dem Branchentreffen in Mainz erwartet.

Die rheinland-pfälzische Energie- und Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) will zum Auftakt des Kongresses über den Stand der Energiewende in Rheinland-Pfalz berichten. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing wird die Forderungen der Stadtwerke an die Bundesregierung vorstellen. Der VKU dringt unter anderem auf eine schnelle Reform des Heizungsgesetzes. (Quelle: dpa)