Drei Familienangehörige mit Messer verletzt: Polizei fahndet nach 66-Jährigem

BETZDORF – Nach einer Gewalttat in Betzdorf fahndet die Polizei mit starken Kräften nach dem dringend tatverdächtigen 66-jährigen Mario A. aus Betzdorf.

Die Tat ereignete sich im engeren Familienumfeld des Mannes. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Mann zu Fuß vom Tatort.

Drei Familienmitglieder verletzt

Bei dem Vorfall wurden drei enge Verwandte des mutmaßlichen Täters verletzt: seine 61-jährige getrennt lebende Ehefrau, ein 41-jähriger enger Verwandter sowie ein 14-jähriges Mädchen.

Alle drei erlitten teilweise schwere Verletzungen. Die Polizei weist darauf hin, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass der flüchtige Täter die Tatwaffe, ein Messer, noch bei sich führt.

Aufgrund des familiären Hintergrunds der Tat wird eine Gefährdung der Allgemeinheit als unwahrscheinlich eingeschätzt, jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Polizei rät dringend davon ab, die gesuchte Person anzusprechen.