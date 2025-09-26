Gymnasium Konz erläuft 500 Euro beim Westenergie Distanz Duell

KONZ – Große Freude bei den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Konz. Für die erfolgreiche Teilnahme am Westenergie Distanz Duell erhielten sie heute einen Scheck für ihre Leistung.

Da die Teilnehmenden innerhalb von 30 Minuten im Durchschnitt 4,36 Kilometer pro Person zurücklegten, wurden sie mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro belohnt.

„Die herausragende Leistung der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Konz ist ein gutes Beispiel dafür, wie Sport das Miteinander stärken kann. Unsere Jugend hat mit Einsatzbereitschaft und Teamgeist überzeugt“, sagte Guido Wacht, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Konz. „Wir möchten das Engagement der Teilnehmenden mit einem Preisgeld von 500 Euro auszeichnen. Sie haben gemeinsam gezeigt, wie viel man als Team erreichen kann“, sagte Christian Nathem, Westenergie-Kommunalmanager.

Beim Westenergie Distanz Duell stehen die Schulkinder im Mittelpunkt. Ihnen soll ein Zugang zu sportlichen Aktivitäten geboten, der Teamgeist gefördert und Spaß an der Bewegung vermittelt werden. Das Ziel ist ein fairer Wettkampf auf Augenhöhe, bei dem das Miteinander gewinnt.

Neu in diesem Jahr: Alle Schulen, deren Teilnehmende durchschnittlich mindestens drei Kilometer gelaufen sind, dürfen sich über ein Preisgeld freuen. Außerdem wird innerhalb jeder Schule die Klasse mit einem entsprechend bedruckten T-Shirt ausgezeichnet, die innerhalb von 30 Minuten im Durchschnitt die längste Strecke zurückgelegt hat.

Distanz Duell 2026

Bewerben für das Westenergie Distanz Duell 2026 können sich alle weiterführenden Schulen aus Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen, mit welchen die Westenergie als Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter zusammenarbeitet. Die Voraussetzung der Laufveranstaltung: Mindestens 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler einer Schule beteiligen sich und mindestens zehn Schulen nehmen pro Wettbewerbsjahr teil. Die Schulen dürfen sich auf attraktive Preisgelder freuen: Je nach zurückgelegter Strecke können sie zwischen 250 und 1.000 Euro Preisgeld erhalten.

Westenergie organisiert für jede teilnehmende Schule die gesamte Laufveranstaltung inklusive der Getränkeverpflegung – und bringt neben der Moderation auch einen DJ mit. Auch Spendenläufe lassen sich in das Westenergie Distanz Duell integrieren.

Energie. Für Euch.

Die Westenergie engagiert sie sich in ihren Partnerkommunen für soziale Projekte, Sport, Klimaschutz sowie Kultur und Bildung. Das Westenergie Distanz Duell ist Teil der 3malE-Bildungsinitiative. Das Ziel: Gemeinsam entdecken, erforschen und erleben. In Wettbewerben rund um Naturwissenschaft, Technik und Sport können Kinder und Jugendliche zeigen, was in ihnen steckt. So erfahren sie spielerisch, was es bedeutet, sich fair mit anderen zu messen und die eigenen Fähigkeiten auszuloten – einzeln und im Team. Weitere Infos unter: 3male.de/Distanz Duell