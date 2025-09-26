Saarland: Bundespolizei nimmt 51-Jährigen fest – Wiedereinreisesperre nach Abschiebung

Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

SAARBRÜCKEN. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen am Donnerstagmorgen, den 25. September 2025, gegen 4.00 Uhr, einen 51-jährigen rumänischen Staatsangehörigen fest, der mit einem Flixbus aus Frankreich nach Deutschland einreisen wollte.

Bei der Kontrolle in Saarbrücken legte der Mann einen gültigen rumänischen Reisepass vor. Die Überprüfung seiner Personalien ergab jedoch eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls sowie eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund einer bestehenden Wiedereinreisesperre.

Die Wiedereinreisesperre war nach einer zuvor erfolgten Abschiebung des 51-Jährigen im November 2024 nach Rumänien angeordnet worden. Der Vollstreckungshaftbefehl bestand aufgrund einer Verurteilung wegen Diebstahls. Der Mann muss noch eine Restfreiheitsstrafe von fünf Monaten und 31 Tagen verbüßen.

Der 51-jährige Mann wurde vor Ort festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)

