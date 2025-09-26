Kurzzeitige Vollsperrung auf B51 wegen Arbeiten an elektrischen Freileitungen

0
Foto: pixabay/Symbolbild

BITBURG. Die Bundesstraße 51 zwischen Meckel und Helenenberg muss am Sonntag, 28. September 2025, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr für die Dauer von 15 Minuten wegen Arbeiten an elektrischen Freileitungen voll gesperrt werden.

Eine Umleitung wird aufgrund der kurzen Dauer der Sperrung nicht eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich in dem Zeitraum nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren oder sich auf eine kurze Wartezeit einzustellen.

Die Sperrung erfolgt in einem möglichst verkehrsarmen Zeitraum, um die Beeinträchtigung für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Die Straßenverkehrsbehörde des Eifelkreises Bitburg-Prüm bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis. (Quelle: Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm)

