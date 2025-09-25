Trier. Kaum eine Location in Trier hat so viele wilde Partys, lange Nächte und eine treue Community gesehen wie die Luke. Doch schon vor dem Sommer gab es Gerüchte: Wird die Kult-Kneipe schließen? Nun haben die Betreiber in einem Statement erklärt, wie es weitergeht – zumindest vorerst.

Vertrag lässt keinen Spielraum

Wie die Betreiber mitteilen, sei die Situation für kleine Gastronomien wie die Luke zunehmend schwierig. Steigende Kosten und ein laufender Pachtvertrag hätten die Lage noch verschärft. Zwar habe man geprüft, ob ein früheres Ende des Vertrages möglich sei – „wenn auch schweren Herzens“. Doch diese Möglichkeit habe sich nicht ergeben.

„Luke“ bleibt vorerst geöffnet – Partys ungewiss

Das bedeutet: Die Luke macht vorerst weiter. Sicher ist nur, dass die Kneipe freitags und samstags geöffnet bleibt. Ob regelmäßige oder unregelmäßige Partys stattfinden, sei allerdings noch offen. „Hier finden wir gerade selbst einen möglichen Weg heraus“, heißt es im Statement.

Dank an die Community

Die Betreiber bedanken sich bei den Gästen, die der Luke über Jahre hinweg den Rücken gestärkt haben: „Vielen Dank, dass ihr zu solch einer großen und starken Community zusammengewachsen seid. Das wissen wir sehr zu schätzen.“

Wie es langfristig weitergeht, bleibt also abzuwarten. Eines ist jedoch klar: Noch stehen einige unvergessliche Abende in der Luke bevor – und die Betreiber hoffen, diese gemeinsam mit ihren Gästen erleben zu können.