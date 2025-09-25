Grenzkontrollen im Saarland: Aggro-Mann leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

SAARBRÜCKEN. Am Mittwoch, den 24. September 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 10.15 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang der Goldenen Bremm in Saarbrücken einen 38-jährigen Mann mit spanischer Staatsangehörigkeit.

Der Mann befand sich als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus und legte den Beamtinnen und Beamten einen spanischen Reisepass sowie einen spanischen Führerschein vor. Bei der ersten Inaugenscheinnahme der Dokumente ergaben sich Unstimmigkeiten, die den Verdacht der Urkundenfälschung begründeten. Zur zweifelsfreien Klärung der Identität wurde der Mann zur Dienststelle gebracht, um einen Fingerabdruckabgleich durchzuführen. Während dieser Maßnahme verweigerte der 38-Jährige die Mitwirkung, zeigte sich zunehmend aggressiv und leistete den Anweisungen der Bundespolizei keine Folge. Es kam zu einer Widerstandshandlung, die durch den gezielten Einsatz unmittelbaren Zwangs beendet werden konnte.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, durfte der 38-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)