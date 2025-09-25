Zell: Feuerwehr-Einsatz in der Nacht – Gefahrstoffaustritt in Weinkellerei

0
Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

ZELL (MOSEL). Am 25.9.2025, gegen 3.30 Uhr, kam es zu einem Austritt von Salpetersäure auf einem Betriebsgelände einer Weinkellerei in Zell-Barl. Der Gefahrstoff soll vermutlich aufgrund einer undichten Leitung ausgetreten sein.

Die Gefahrenstelle wurde durch die Feuerwehr und die Gefahrstoffgruppe Cochem beseitigt. Drei Mitarbeiter des Unternehmens wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Weitere Schäden entstanden nicht.

Vor Ort waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelTrier: Katholische Kita gGmbH feiert 25. Geburtstag – Festakt zum Jubiläum
Nächster ArtikelGrenzkontrollen im Saarland: Aggro-Mann leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.