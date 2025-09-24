Welschbillig: Polizei sucht Zeugen nach Zusammenstoß zweier Linienbusse

WELSCHBILLIG – Am Mittwoch, dem 23. September 2025, ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf der K20 zwischen Welschbillig und Möhn ein Verkehrsunfall zwischen zwei Linienbussen.

Unklare Situation

An einer Engstelle berührten sich die beiden Busse seitlich. Dabei gingen an beiden Fahrzeugen mehrere Fensterscheiben zu Bruch.

Da die Polizei erst am Folgetag Kenntnis von dem Verkehrsunfall erlangte, ist derzeit nicht bekannt, ob bei dem Unfall Personen verletzt wurden. Die Polizeiinspektion Schweich bittet daher alle Fahrgäste und mögliche weitere Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 06502 / 9157-10 zu melden.