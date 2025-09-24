Schwerer Verkehrsunfall in Gusenburg: Fußgängerin von Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

GUSENBURG – Am heutigen Mittwoch, dem 24. September 2025, ereignete sich gegen 11.50 Uhr auf dem Gelände des Hackschnitzelwerks in Gusenburg ein schwerer Verkehrsunfall. Bei der Einfahrt eines anliefernden Lastwagens wurde eine Fußgängerin erfasst.

Lebensgefährliche Verletzungen

Die Fußgängerin wurde nach der Kollision circa 30 Meter über den Asphalt mitgeschleift und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und zur Klärung des genauen Hergangs einen Gutachter beauftragt. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehren Gusenburg, Grimburg und Hermeskeil mit rund 30 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit RTW, NEF, KTW und einem Rettungshubschrauber.