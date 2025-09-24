++ Update: Frontal-Crash auf der B53 – Sechs zum Teil schwer Verletzte ++

TRABEN-TRARBACH/ENKIRCH – Am Mittwoch, dem 24. September 2025, ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 53 in Fahrtrichtung Traben-Trarbach. Dabei kam ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus unbekannter Ursache von seiner Fahrspur ab.

Frontalkollision mit Wohnmobil

Der 88-Jährige geriet in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil, das von einem 61-jährigen Mann gesteuert wurde.

Infolge des Zusammenpralls erlitten die insgesamt sechs Insassen der beiden Fahrzeuge, teilweise schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurden mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die B53 musste für die Dauer der Unfallaufnahme von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizeiinspektionen Zell, Traben-Trarbach und Bernkastel sowie die Freiwilligen Feuerwehren Traben-Trarbach und Enkirch waren mit insgesamt 33 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden.