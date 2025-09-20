Verwaltung mit am Start: Nächste Runde im Stadtlauf Bitburg – Gemeinschaft, Bewegung, Spaß

BITBURG. Am 14. September war es wieder soweit: Der Stadtlauf Bitburg ging in die nächste Runde – und natürlich war auch die Stadtverwaltung mit am Start. Zwar schrumpfte das ursprünglich siebenköpfige Team kurzfristig auf drei motivierte Läufer, doch diese zeigten vollen Einsatz und präsentierten die Stadt Bitburg von ihrer sportlichsten Seite.

Am Straßenrand sorgte das Team des Bauhofs für Stimmung. Mit viel Applaus, Anfeuerungsrufen und guter Laune feuerten sie die Läuferin und Läufer an – eine wohlverdiente kurze Pause für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs, die im Vorfeld für die sichere Durchführung der Veranstaltung gesorgt hatten. Dank ihres Einsatzes – vom Aufstellen der Schilder bis zur Streckensicherung – konnte der Stadtlauf überhaupt erst stattfinden. die Stadtverwaltung dankt für diesen wichtigen Beitrag!

Der Stadtlauf war aber nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein echtes Highlight. Auf der Strecke waren Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen unterwegs – darunter viele Familien, Walker, Menschen mit Beeinträchtigungen und sogar ein Herr mit Rollator. Das zeigt: Es geht nicht um Bestzeiten, sondern um Gemeinschaft, Bewegung und Spaß. (Quelle: Stadt Trump)