Erneut großer Stromausfall in Rheinland-Pfalz – Tausende Menschen betroffen

In Grünstadt sind seit dem Morgen rund 6.000 bis 7.000 Menschen ohne Strom. Die Stadtwerke arbeiten an der Störungsbeseitigung – die Ursache ist bislang unklar.

GRÜNSTADT. Mehrere Tausend Menschen sind seit dem Morgen von einem Stromausfall in Grünstadt (Landkreis Bad-Dürkheim) betroffen. Es komme aktuell zu Ausfällen im ganzen Stadtgebiet und in den südlichen Vororten, teilte die Polizei mit.

Insgesamt seien wohl rund 6.000 bis 7.000 Menschen betroffen. Die Stadtwerke Grünstadt seien aktuell dabei die Störung zu beseitigen, zur Ursache des Stromausfalls sei bislang nichts bekannt.

Erst vor wenigen Tagen war es ebenfalls in der Pfalz zu einem größere Stromausfall gekommen (lokalo.de berichtete). Ursache waren Defekte an zwei Mittelspannungsleitungen. (Quelle: dpa)