RLP: Stromausfall in zahlreichen Ortschaften – Polizei: Keine Hinweise auf Sabotage

Defekte an zwei Leitungen verursachen einen Stromausfall in mehreren Gemeinden der Pfalz. Hinweise auf Sabotage hat die Polizei nicht.

LEININGERLAND. In den Verbandsgemeinden Leiningerland und Freinsheim in der Pfalz ist am Mittwochabend über längere Zeit der Strom ausgefallen. Als Ursache hätten die Pfalzwerke Defekte an zwei Mittelspannungsleitungen ausgemacht, teilte die Polizei mit.

Es gebe keine Hinweise auf mögliche Sabotage, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Betroffen waren die Ortschaften Herxheim am Berg, Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Dackenheim, Battenberg, Kleinkarlbach, Neuleiningen, Sausenheim, Obrigheim, Bockenheim an der Weinstraße und Kindenheim. Der Strom fiel laut Polizei von 19.40 Uhr bis etwa 21.15 Uhr aus. (Quelle: dpa)