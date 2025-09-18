Neuer Wanderweg verbindet Idesheim und Welschbillig

IDESHEIM/WELSCHBILLIG – Durch das Engagement der Dorfgemeinschaft Idesheim in Zusammenarbeit mit Helfenden der Nachbargemeinde konnte ein neuer Naturwanderweg am Falzerbach zwischen Idesheim und Welschbillig errichtet werden.

Die engagierten Helferinnen und Helfer haben entlang des Baches Holzpfosten, Abschrankungen und Schilder aufgestellt, um die beiden Ortsgemeinden miteinander zu verbinden. Westenergie hat das Projekt über die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort mit einer Fördersumme in Höhe von 2.000 Euro unterstützt.

Projektpate Maximilian Schmalen, selbst für die Westnetz tätig, hat bei seiner Arbeitgeberin die Förderung beantragt: „Bei dem Projekt haben viele Helfer mit angepackt und so einen Wanderweg geschaffen, der entlang des Bachlaufs die Idylle des Falzerbachs erlebbar macht.“

Werner Kreinz, Ortsbürgermeister von Idesheim betonte: „Wir sind sehr froh über die Unterstützung der aktiven Rentnergruppe, des Gemeinderats sowie der Vertreter der ortsansässigen Vereine. Dank ihres Engagements ist nun ein Wanderweg entlang des Baches entstanden, der uns die Möglichkeit gibt, fern der Straßen Richtung Welschbillig zu wandern. Ohne die Förderung von Westenergie wäre das nicht möglich gewesen.“

Mit Westenergie aktiv vor Ort unterstützt das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen das soziale und ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeitenden. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck einbringt, kann die Unterstützung erhalten. Westenergie übernimmt dabei die Materialkosten in Höhe von bis zu 2.000 Euro, aber keinen Arbeitslohn. Denn im Mittelpunkt steht der ehrenamtliche Einsatz, der gefördert und belohnt wird. Über die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort konnten alleine im vergangenen Jahr 413 Projekte unterstützt werden. Die Initiative feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum, seit dem Start im Jahr 2005 wurden bereits über 12.500 Vorhaben umgesetzt und von Westenergie mit über 23 Millionen Euro bezuschusst.