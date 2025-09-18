Langsur: Unbekannter Radfahrer stoppt und schmeißt Blitzeranlage um

Foto: BErn Thissen/dpa/Symbolbild

LANGSUR. Am Morgen des 17. September 2025 wurde durch eine Anwohnerin mitgeteilt, dass es zu einer Beschädigung an einer Geschwindigkeitsmessanlage gekommen war.

Demzufolge konnte sie beobachten, wie ein bislang unbekannter Radfahrer sein Rad am Straßenrand abstellte, die Fahrbahn überquerte und die Blitzeranlage umkippte. Im Anschluss wechselte er zurück auf die andere Straßenseite und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung der Weinberge. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

