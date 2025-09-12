Region: Kurioser Unfall – Gespann mit Swimmingpool kippt auf Brücke

Ein Swimmingpool blockierte die B41.-/ Foto Hosser GmbH & Co. KG/dpa

IDAR-OBERSTEIN. Am 12.9.2025, um 11.00 Uhr, wurden die Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu einem nicht alltäglichen Unfall auf der B41 gerufen. Mitten auf der Kammerwoog-Brücke wurde ein Gespann, welches einen größeren Swimmingpool transportierte, von einer Windböe erfasst und kippte zur Seite.

Hierbei löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und kam mitten auf der B41 zum Liegen. Für die Sicherung des verunfallten Gespanns und den anschließenden Abschleppvorgang musste die B41 für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden, was zu einer nicht unerheblichen Rückstaubildung in beide Fahrtrichtungen führte.

Zeitweise erfolgte eine einseitige Verkehrsführung in beide Richtungen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt und es entstand nur ein geringer Sachschaden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

