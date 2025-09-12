Grenzkontrollen im Saarland: 53-Jähriger festgenommen – Auslieferungshaftbefehl aus der Schweiz

PERL. Am Mittwoch, den 11. September 2025, wurde gegen 21.30 Uhr ein 53-jähriger rumänischer Staatsangehöriger im Rahmen der Binnengrenzkontrollen durch die Bundespolizei am Europakreisel in Perl kontrolliert.

Der Mann händigte den Einsatzkräften zur Kontrolle seine rumänische ID-Karte aus. Die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Informationssystemen ergab einen Treffer. Der 53-Jährige war zur Festnahme durch die Schweiz ausgeschrieben. Über das Gesetz, welches die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) regelt, war ein Auslieferungshaftbefehl gegen den Mann durch die Schweiz ausgestellt worden.

Der Mann wurde durch die Einsatzkräfte festgenommen und zum Bundespolizeirevier Saarbrücken Goldene Bremm verbracht. Im Laufe des 12. Septembers 2025 wird der 53-Jährige dem Richter am Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)