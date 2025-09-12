Messer vorgezeigt: Diebstähle mit Gewalt in Luxemburg – Drogen am Steuer

LUXEMBURG. Für den gestrigen Donnerstag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Diebstähle in Luxemburg, bei denen teilweise Gewalt angewendet wurde.

Am Nachmittag des 11.9.2025 wurde ein Überfall in Höhe der Avenue Jean-Pierre Pescatore in Luxembourg-Stadt gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge das Opfer von zwei Tätern unter Drohungen sein Mobiltelefon entwendet bekam. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am gleichen Nachmittag wurde ein Diebstahl mittels Gewalt in Höhe der Avenue John F Kennedy in Luxembourg-Kirchberg gemeldet, bei dem ersten Informationen nach die beiden Opfer von mehreren Tätern unter Drohungen aufgefordert wurden, ihre Taschen zu leeren. Da sie dem nicht nachkamen, wurden die Täter einem der Opfer gegenüber handgreiflich. Die Täter entwendeten schließlich eine Jacke sowie Bargeld und flüchteten. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Nachmittag des 11.9.2025 wurde ein alkoholisierter Mann in einem Geschäft in Ingeldorf gemeldet, der einen Diebstahl begangen und dabei ein Messer vorgezeigt hätte. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den Tatverdächtigen antreffen. Bei diesem konnte Diebesgut aufgefunden werden. Protokoll wurde erstellt. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes und da er die öffentliche Ordnung störte, wurde er nach ärztlicher Kontrolle in den Arrest gebracht.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am späten Nachmittag des 11.9.2025 aus einem Fahrzeug in der Rue Aloyse Hoffmann in Roodt-Sur-Syre, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten und dieses durchwühlten.

Am gleichen Nachmittag wurde ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Rue de la Gare in Sprinkange gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge ein bislang unbekannter Täter ins Innere gelangte und einen Geldbeutel entwendete.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Nachmittag des 11.9.2025 wurde dann eine Polizeistreife in der Rue Prince Henri in Ettelbruck auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches auf einem Lieferparkplatz stand. Bei der Kontrolle der Fahrzeuginsassen konnten die Beamten Cannabisgeruch wahrnehmen. Der Drogentest vor Ort beim Fahrer verlief positiv und Protokoll wegen Fahren unter Drogeneinfluss wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)