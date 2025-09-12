RLP: 12-Jähriger läuft gegen Schulbus – an Baustelle unachtsam die Fahrbahn betreten

GEBHARDSHAIN. Am 11.9.2025 kam es, gegen 8.00 Uhr, in der Steinebacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-Jährigen und einem Schulbus, bei welchem der Junge leicht verletzt wurde.

Nach dem Stand der Ermittlungen ging der 12-Jährige zunächst auf dem Gehweg, und betrat dann wegen einer Baustelle unachtsam die Fahrbahn, auf welcher ein 27-jähriger gerade mit seinem Schulbus unterwegs war. Das Kind stieß mit dem Kopf gegen die Seite des Omnibusses, und erlitt eine Prellung an der Stirn. Eine weitere Behandlung war jedoch nicht notwendig. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)

