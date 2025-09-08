RLP: 37 Motorräder bei Kontrollen teils deutlich zu schnell – Hunderte Euro Bußgeld

Bei einer Kontrolle auf der B48 wurden 37 Motorräder mit teils deutlicher Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt. Ein Fahrer fuhr sogar fast doppelt so schnell wie erlaubt.

RINNTHAL. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 48 bei Rinnthal (Landkreis Südliche Weinstraße) sind 37 Motorräder teils deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Insgesamt seien auf der Strecke am Sonntag mehr als 500 Motorräder kontrolliert worden, wie die Polizei Annweiler mitteilte.

Bei erlaubten 70 km/h sei das schnellste Motorrad mit 136 km/h gemessen worden. Den Fahrer erwarteten nun mindestens 600 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Weitere 13 Fahrer seien zudem mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Drei von ihnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Nachdem die Polizei bereits in der Vorwoche ähnlich viele Verstöße festgestellt habe, werde die Strecke weiterhin verstärkt kontrolliert. (Quelle: dpa)