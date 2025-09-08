Schwerer Unfall in Luxemburg: 27-Jähriger stirbt bei Kollision von PKW und Lieferwagen

GONDERINGEN. Am heutigen Montag ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der N11 in Gonderingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen, bei welchem beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb der 27-jährige Insasse des Autos aus Frankreich am Unfallort.

Der Fahrer und Beifahrer des Lieferwagens wurden leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft weilte der Mess- und Erkennungsdienst (Police technique) der Polizei vor Ort. Die Strecke war für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt. (Quelle: Police Grand-Ducale)