Schwerer Unfall in Luxemburg: 27-Jähriger stirbt bei Kollision von PKW und Lieferwagen

0
Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

GONDERINGEN. Am heutigen Montag ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der N11 in Gonderingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen, bei welchem beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb der 27-jährige Insasse des Autos aus Frankreich am Unfallort.

Der Fahrer und Beifahrer des Lieferwagens wurden leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft weilte der Mess- und Erkennungsdienst (Police technique) der Polizei vor Ort. Die Strecke war für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt. (Quelle: Police Grand-Ducale)

Vorheriger ArtikelTrier: Einbruch in der Olewiger Straße – Täter flüchten mit Wertgegenständen
Nächster ArtikelRLP: 37 Motorräder bei Kontrollen teils deutlich zu schnell – Hunderte Euro Bußgeld

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.