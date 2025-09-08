Radfahrerin zwischen Osburg und Neuhaus von PKW erfasst – schwerverletzt

OSBURG. Am Sonntag, den 7. September 2025, ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der K67 zwischen Neuhaus und Osburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die 40-jährige Fahrradfahrerin aus Trier wurde von einer PKW-Fahrerin, welche in gleicher Richtung fuhr, erfasst.

Durch die Kollision stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die 20-jährige PKW-Fahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalles, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der 06503-9151-10 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)