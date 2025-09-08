Radfahrerin zwischen Osburg und Neuhaus von PKW erfasst – schwerverletzt

OSBURG. Am Sonntag, den 7. September 2025, ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der K67 zwischen Neuhaus und Osburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die 40-jährige Fahrradfahrerin aus Trier wurde von einer PKW-Fahrerin, welche in gleicher Richtung fuhr, erfasst.
Durch die Kollision stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die 20-jährige PKW-Fahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalles, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der 06503-9151-10 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)
Solch eine Sache ist schon tragisch. Es wundert mich, das noch kein Radfahrer, der den Radweg aus Richtung Kenn kommend, bei Ein- und Ausfahrt Ruwer erwischt hat.Am Samstag fuhr eine dreier Gruppe, schön nebeneinander auf die Bundesstraße Richtung Ruwer auf,ohne zu gucken, nahm die halbe Straßenseite in Anspruch, also nebeneinander, das kein Auto dran vorbei kam,ließen sich auch nicht stören. Nicht, das es so geht wie einem Motorradfahrer kurz vor einer französischen Grenze, der auch Radfahrer im grossen Bogen überholt hat, an einem Parkplatz anhielt, von den Radfahrer körperlich angegriffen wurde,nebst Beschädigung der Maschine,.
Es gibt halt zu wenig genutzte Radwege.