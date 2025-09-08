Kinder im Netz schützen: Teuber präsentiert Projekt gegen „Cybergrooming“

Mit dem Schutzvorhaben sollen gezielt gerade schon kleinere Mädchen und Jungen angesprochen werden: Es geht um das richtige Verhalten im Netz.

MAINZ. Die Kinder in den Grundschulen von Rheinland-Pfalz sollen verstärkt vor den Gefahren beim Chatten und in den sozialen Medien geschützt werden. Bildungsminister Sven Teuber (SPD) stellt am Nachmittag (15.30 Uhr) in Mainz ein Präventionsprojekt vor, bei dem es um Cybergrooming geht.

Der Begriff steht für das Anbahnen von sexuellen Kontakten mit Kindern im Internet. Das landesweite Präventionsprojekt ist vom Kinderschutzbund zusammen mit der Polizei und der Landesmedienanstalt initiiert und auf zwei Jahre angelegt. (Quelle: dpa)

