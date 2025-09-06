RLP: Biker kollidiert auf Landstraße mit Schutzplanke – tot im Krankenhaus

KIRCHHEIM a. d. WEINSTRAßE. Am 5.9.2025, gegen 19.40 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Leiningerland mit seinem Motorrad der Marke Honda die L520 von Kleinkarlbach kommend in Richtung Kirchheim. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Schutzplanke.

An dem Motorrad entstand Totalschaden. Der Motorradfahrer verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Die L520 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden vollgesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)

