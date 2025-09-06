A61: Kollision zwischen Motorrad und Sattelzug – vermutlich rechts überholt

RHEINBÖLLEN. Am heutigen Samstag wurde gegen 9.15 Uhr der Polizeiautobahnstation Mendig ein Verkehrsunfall auf der A61 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Rheinböllen und Laudert kurz hinter der Anschlussstelle Rheinböllen gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Bereich der rechten der drei zur Verfügung stehenden Fahrspuren zum Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Sattelzug. Unbeteiligte Zeugen gaben gegenüber dem beteiligten Sattelzugfahrer an, dass der Motorradfahrer kurz vor dem Unfallgeschehen den Verkehr verbotswidrig auf der rechten Spur überholt haben könnte, wodurch es in der Folge zum Zusammenstoß mit dem Auflieger des Sattelzugs gekommen sein soll.

Die Zeugin, welche Angaben gegenüber dem Sattelzugfahrer getätigt hat wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Mendig in Verbindung zu setzen (Telefon: 02652/97950). Weitere Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Mendig in Verbindung zu setzen. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)

