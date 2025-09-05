Mann aus Rheinland-Pfalz fährt auf Lkw auf und stirbt

UTTRICHSHAUSEN/FULDA – Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 7 bei Kalbach-Uttrichshausen auf einen Lastwagen aufgefahren und gestorben.

Der 52-Jährige aus dem Raum Neuwied fuhr am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache an einem Stauende auf den stehenden Lkw auf. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei in Fulda mitteilte. 

Der 40 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Süden wegen der Bergungsarbeiten und der Arbeit des Gutachters mehr als zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

