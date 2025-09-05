Zehnjähriger am Bahnhof getreten und geschlagen

Foto: Symbolbild / dpa

MAINZ – Ein unbekannter Mann hat am Mainzer Hauptbahnhof einen zehnjährigen Jungen getreten und ins Gesicht geschlagen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge am Donnerstag am Treppenabgang zu einem Bahnsteig attackiert. Dabei habe der Unbekannte dem Zehnjährigen unter anderem mit der Faust ins Gesicht geschlagen und diesen verletzt. Dies bestätigten demnach Überwachungsaufnahmen, wie es hieß.

Daraufhin flüchtete der Täter. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos. Gegen den Unbekannten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

